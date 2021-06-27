شكرا لقرائتكم خبر عن 2670 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخميس الماضي 2670 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في ولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى توزيع 970 سلة غذائية في محلية السلام بولاية النيل الأبيض استفاد منها 5820 فردًا، و700 سلة غذائية في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض استفاد منها 4200 فرد، و1000 سلة غذائية بمحلية ربك بولاية النيل الأبيض استفاد منها 6000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة والمتضررة.