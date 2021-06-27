شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يضخ 1.2 مليون لتر مياه بحجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو2021، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.

وجرى ضخ 232 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 808 آلاف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 82 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة.

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، و40 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20,000 فرد.