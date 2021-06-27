شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 178 نازحا بمخيم وعلان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 178 مستفيدا خلال المدة من 10 يونيو حتى 16 يونيو 2021م.

وراجع عيادة الطوارئ 31 مستفيدا، وعيادة الباطنية 19 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ 69 فرداً، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، كما تم تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.