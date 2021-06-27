شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق منتزه الجرة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، مشيرة إلى أن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم تُسجَّل أي إصابة جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، بمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.