شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: إحباط تهريب 108 ملايين حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نجاحا لافتا عبر جميع منافذها البرية والبحرية والجوية، من خلال العمل على مكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها وذلك بما يحقق إنفاذ الأنظمة والقوانين لحماية وأمن المجتمع، في الوقت الذي تسعى فيه باستمرار إلى توحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة، للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين تلك الجهات للحد من عمليات التهريب.

وأشارت إحصائيات الهيئة إلى أنها تمكنت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منذ بداية عام 2020م حتى نهاية شهر مايو 2021م من إحباط محاولات تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون، حاول المهربون تهريبها بطرق مختلفة ومبتكرة إلى المملكة، إضافة إلى إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف كيلوجرام من المخدرات بمختلف الأنواع والأشكال كالحشيش والهيروين والكوكايين وغيرها.

وأسهمت منظومة الهيئة الأمنية في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات، ومن ذلك مركز البلاغات الأمنية «1910» الذي كان له دور فاعل في إحباط العديد من محاولات التهريب، إضافة إلى الإدارات الأمنية الأخرى التي تقدم الدعم لجميع المنافذ الجمركية.