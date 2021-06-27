شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 14,4 قرص إمفيتامين داخل شحنة قادمة من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 14,400,000 قرص إمفيتامين مخدر، وتم ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأوضح الرائد النجيدي أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريبها، مؤكدًا أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل للنيابة العامة.