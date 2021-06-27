شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة ومطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة ومطورة.

وقال عبر حسابه الرسمي بـ «تويتر»: نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها.

وأضاف إن المملكة تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيا وقضائيا وأمنيا، وضربت بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن.

وأشار إلى أن هناك إنجازات أمنية تحققت في هذا السياق -بفضل الله-، ولم تكن لتتحقق لولا دعم القيادة -حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة.