شكرا لقرائتكم خبر عن 3800 مستفيد من خدمات «بر الشرقية» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت البر بالمنطقة الشرقية، العام الماضي، احتياجات 3.846 أسرة حصلت على أجهزة تكييف وتبريد وثلاجات وخدمات إسكانية تشمل ترميم المنازل وسداد فواتير الكهرباء وسداد الإيجارات إلى الجانب العديد من الخدمات الإغاثية والصحية والتنموية التي تقدمها الجمعية لأسرها بالمنطقة.

وأطلقت الجمعية حملة «وارف» على وسائل التواصل الاجتماعي لتوفير احتياجات الصيف للأسر الأشد احتياجا بالمنطقة الشرقية.

وقال الأمين العام للجمعية سمير العفيصان إن الجمعية تستهدف من خلال الحملة إلى تأمين الأجهزة الكهربائية كأجهزة التكييف والتبريد والثلاجات وسداد فواتير الكهرباء وترميم المنازل التي تتأثر بحرارة الصيف وتأمين السقيا عبر برنامج سقيا الماء، وتقدم الجمعية هذه الخدمات عبر الحملة لأسر الجمعية غير القادرة على توفيرها ماديًا. وأكد أن الجمعية تتأكد من استحقاق الأسر للمساعدة عبر فريق بحث متخصص في بحث حالات الأسر للتأكد من حاجتها ومتطلباتها قبل عرضها على المتبرعين وتأمينها لهم.

وأضاف مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند، أن «وارف» انطلقت عبر حسابات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع لدعم الحملة والمشاركة في أجر دعم هذه الأسر المتعففة بتوفير احتياجات فصل الصيف لهم، داعيا أفراد المجتمع للمساهمة في التبرع للأسر وتوفير احتياجات فصل الصيف لهم عبر زيارة حساب تويتر الخاص بالجمعية أو عبر التبرع المباشر على موقع الجمعية الرسمي، مبينا أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية وفروعها بالمنطقة ستتعاون جميعًا في تنفيذ الحملة لخدمة الأسر وإيصال المساعدات لمن يستحق منهم، وأشار المسند إلى أن الجمعية تقدم خدماتها إلى أكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة الشرقية.