"مشانق تهتز ورصاص لا يتوقف".. إيران تفتك بمواطنيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "مشانق لا تتوقف عن الاهتزاز، وأصوات رصاص تهدر كالماء".. في إيران "تعددت الأسباب والموت واحد".

فلا يكاد يمر يوم في إيران، حتى تحصد آلة القتل الإيرانية أرواح مواطنيها، سواء الكادحين عبر الحدود أو في غيرها من الأماكن.

فلم يرحم رصاص حرس الحدود الإيراني المواطن الكردي "واحد محمد بور" الذي لم يجد فرصة عمل يتكسب منها قوت يومه إلا بحمل البضائع على ظهره من إيران إلى المناطق المتاخمة في إقليم كردستان شمالي العراق لعدة أميال.

ويوم السبت، عند حدود مدينة سردشت الواقعة شمال غربي إيران، عندما كان محمد بور يقوم بعمله المعتاد، أطلق عليه حرس الحدود الناس فلقي مصرعه في الحال.

ومحمد بور هو واحد من بين نحو 80 ألفا من أبناء القومية الكردية الذين يعملون في مهنة نقل البضائع على ظهورهم بين الجبال الوعرة.

وفي إطار الإعدامات التي لا تتوقف، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإعدام مواطن بلوشي يدعى "عبد الحميد قنبر زهي" بمدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وذكرت مواقع إخبارية معارضة، أن "السلطات الأمنية في السجن المركزي لمدينة زاهدان أعدمت قنبر زهي بعد نحو 9 سنوات من سجنه".

وقالت قناة "رسانك" الإخبارية عبر "تليجرام"، الأحد، إن "عبد الحميد قنبر زي هو نجل إبراهيم من زاهدان من سكان بلدة الجهاد وتم بتهمة القتل".

وأشارت القناة الإخبارية التي تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "أسرة عبد الحميد قنبر زي كانت قد زارته للمرة الأخيرة يوم الجمعة".

وينضم قنبر زي بذلك لصف ضم ما لا يقل عن 46 شخصًا تم إعدامهم منذ بداية هذا العام في إيران.

ويشكو أبناء الأقليات الدينية والعرقية من حجم المضايقات والتمييز التي تمارسها السلطات الإيرانية ضدهم حيث تتفشى البطالة وتنعدم الخدمات في مدنهم، على الرغم من مطالبة وجهات تلك المدن وعلمائهم بضرورة إنهاء معاناتهم.

ويشكل أهل السنة 20 بالمائة من سكان إيران البالغ عددهم 84 مليون نسمة، فيما تقدر نسبة أبناء القومية البلوشية التي ينتمي أغلبها للطائفة السنية، بـ2% من سكان البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، قالت منظمة إيرانية تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في البلاد، إن السلطات أعدمت 35 شخصاً بالشهر السابق أي فبراير/شباط المنقضي، بينهم أربعة حالات إعدام لسجناء سياسيين من أبناء القومية العربية.

وتم إعدام ما لا يقل عن 236 شخصًا في إيران في عام 2020، وحُكم على 95 آخرين بالإعدام، وفقًا لمنظمات حقوقية إيرانية.