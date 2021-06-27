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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.
وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.
وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.ألمانيا
قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.
وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.
وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:45 PM
"صومالي" يعاني مشكلات نفسية
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.
وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.
وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".
وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.
، قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساء ،
المصدر : الخليج 365
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