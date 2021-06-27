، في أول تجمُّع سياسي منذ مغادرته السلطة.. "ترامب" يحشد أنصاره بأوهايو ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
يعود دونالد ترامب إلى أوهايو اليوم السبت، ويخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض، دعمًا لمرشح جمهوري للكونجرس قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.
وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبًا، ويُنظَّم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو دعمًا للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني "ترامب" السابقين، فإن الملياردير المتعجرف يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يُعتدُّ بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب العام المقبل، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولم يظهر "ترامب" البالغ 75 عامًا كثيرًا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحامٍ دامٍ للكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).
ويسعى "ترامب" للنَّيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءًا بأنتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته، الذي ينافسه ميلر في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.
وبيَّنت لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" التابعة لـ"ترامب" أن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق دعمًا لمرشحين وقضايا تعزز أجندة "لنعد العظمة لأميركا"، ولإنجازات إدارة الرئيس "ترامب".
والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، الذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبًا في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
في أول تجمُّع سياسي منذ مغادرته السلطة.. "ترامب" يحشد أنصاره بأوهايوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
يعود دونالد ترامب إلى أوهايو اليوم السبت، ويخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض، دعمًا لمرشح جمهوري للكونجرس قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.
وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبًا، ويُنظَّم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو دعمًا للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني "ترامب" السابقين، فإن الملياردير المتعجرف يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يُعتدُّ بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب العام المقبل، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولم يظهر "ترامب" البالغ 75 عامًا كثيرًا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحامٍ دامٍ للكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).
ويسعى "ترامب" للنَّيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءًا بأنتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته، الذي ينافسه ميلر في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.
وبيَّنت لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" التابعة لـ"ترامب" أن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق دعمًا لمرشحين وقضايا تعزز أجندة "لنعد العظمة لأميركا"، ولإنجازات إدارة الرئيس "ترامب".
والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، الذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبًا في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:24 PM
يدعم مرشح الحزب الجمهوري للكونجرس
يعود دونالد ترامب إلى أوهايو اليوم السبت، ويخاطب أنصاره في أول تجمع سياسي كبير له منذ مغادرته البيت الأبيض، دعمًا لمرشح جمهوري للكونجرس قبل انتخابات منتصف الولاية العام القادم.
وبحضوره التجمع المتوقع أن يكون صاخبًا، ويُنظَّم في مركز للمعارض في ولينغتون بولاية أوهايو دعمًا للمرشح المحافظ ماكس ميلر، أحد معاوني "ترامب" السابقين، فإن الملياردير المتعجرف يوضح أنه يريد أن يبقى قوة يُعتدُّ بها في جهود الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة على مجلسَي الشيوخ والنواب العام المقبل، وفقًا لـ"فرانس 24".
ولم يظهر "ترامب" البالغ 75 عامًا كثيرًا أمام وسائل الإعلام منذ مغادرته مهامه بعد ثلاثة أسابيع على اقتحامٍ دامٍ للكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).
ويسعى "ترامب" للنَّيل من أولئك الجمهوريين الذين صوتوا لصالح عزله، بدءًا بأنتوني غونزاليس، النائب عن أوهايو المنتهية ولايته، الذي ينافسه ميلر في انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري.
وبيَّنت لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" التابعة لـ"ترامب" أن التجمع في أوهايو يمثل انطلاقة لتجمعات عديدة للرئيس السابق دعمًا لمرشحين وقضايا تعزز أجندة "لنعد العظمة لأميركا"، ولإنجازات إدارة الرئيس "ترامب".
والرئيس السابق المحظور من منصات التواصل الاجتماعي، الذي يواجه متاعب قانونية، يبدو راغبًا في الترشح لانتخابات 2024، لكن لم يصدر عنه أي إعلان يتعلق بمستقبله السياسي.
، في أول تجمُّع سياسي منذ مغادرته السلطة.. "ترامب" يحشد أنصاره بأوهايو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تجمُّع سياسي منذ مغادرته السلطة.. "ترامب" يحشد أنصاره بأوهايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.