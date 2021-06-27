، مصر تغرم شركات الطيران الناقلة لراكب بلا مسحة أو شهادة تطعيم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم (السبت) البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بشرط مرور 14 يومًا على التطعيم بديلاً لشهادة تحليل "بي سي آر".
وبيّن مدير الحجر الصحي حازم إمام، أن السلطات ستوقع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة "بي سي آر" عبر مطار القاهرة، وفقًا لـ"الشروق" المصرية.
وأضاف أن السلطات الصحية خصصت مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ "بي سي آر" أو التطعيم، وخصصت مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي "بي سي آر" أو شهادات التطعيم.
وأوضح أن أغلب المسافرين يقدمون حتى الآن شهادة "بي سي آر" نظرًا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم.لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
مصر تغرم شركات الطيران الناقلة لراكب بلا مسحة أو شهادة تطعيمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26
أعلنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم (السبت) البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بشرط مرور 14 يومًا على التطعيم بديلاً لشهادة تحليل "بي سي آر".
وبيّن مدير الحجر الصحي حازم إمام، أن السلطات ستوقع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة "بي سي آر" عبر مطار القاهرة، وفقًا لـ"الشروق" المصرية.
وأضاف أن السلطات الصحية خصصت مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ "بي سي آر" أو التطعيم، وخصصت مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي "بي سي آر" أو شهادات التطعيم.
وأوضح أن أغلب المسافرين يقدمون حتى الآن شهادة "بي سي آر" نظرًا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:59 PM
بدأت تطبيق القرار ابتداءً من اليوم
أعلنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم (السبت) البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، بشرط مرور 14 يومًا على التطعيم بديلاً لشهادة تحليل "بي سي آر".
وبيّن مدير الحجر الصحي حازم إمام، أن السلطات ستوقع غرامة بقيمة ألف دولار على شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة "بي سي آر" عبر مطار القاهرة، وفقًا لـ"الشروق" المصرية.
وأضاف أن السلطات الصحية خصصت مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـ "بي سي آر" أو التطعيم، وخصصت مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي "بي سي آر" أو شهادات التطعيم.
وأوضح أن أغلب المسافرين يقدمون حتى الآن شهادة "بي سي آر" نظرًا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى 48 ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون على التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم.
، مصر تغرم شركات الطيران الناقلة لراكب بلا مسحة أو شهادة تطعيم ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تغرم شركات الطيران الناقلة لراكب بلا مسحة أو شهادة تطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.