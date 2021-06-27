شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" تحذّر من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت منصة "أبشر" المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية.

وأشارت المنصة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.

وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة أنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط.

وكانت "صدى" قد نشرت مقطعا للخبير التقني فهد البقمي، والذي حذر خلاله من حيلة يستخدمها بعض المحتالين لسرقة الفتيات، الباحثات عن تفعيل رخص القيادة، موضحا أنهم قاموا بنسخ موقع "أبشر" الرسمي، بأدق تفاصيله وقد يظن الكثير أنه الموقع الرسمي، ويقومون بإدخال بياناتهم ولن يلاحظون الفرق.

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