12 مطلوبًا بقبضة الأمن في جرائم سرقة واعتداء وتزييف

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عددًا من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها، خلال الفترة الماضية.

وبث الأمن العام مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه القبض على مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهم لذلك.

وضبط الأمن العام أيضا مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، ارتكبا حادثتي إتلاف أجهزة صراف آلي، والاستيلاء على ما تحويه من أموال تجاوزت 500 ألف ريال.

كما تم القبض على مواطنين سرقا أحد المخازن بعد تكسير الأقفال، وقدرت قيمة المسروقات بـ30 ألف ريال.

وأطاح رجال الأمن كذلك بمواطنين تورطا في ارتكاب جرائم سرقة، تمثلت في تكسير زجاج المركبات والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وألقي القبض على مواطن قام بتصوير عدد من المركبات التي يقودها بعد أن وضع عليها تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية والتباهي بحمل مجسم لسلاح.

وأوقع الأمن بمواطنين ارتكبا ثلاث جرائم، تمثلت في الاعتداء على العاملين في محطات تعبئة الوقود وسلب ما بخوزتهم من مبالغ مالية.