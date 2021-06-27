التحالف يعترض مفخخة حوثية أطلقت تجاه خميس مشيط

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100 ألف مستفيد بجمعية المؤسس بحائل
أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات...
5.6 ملايين مخالف ومتسلل في قبضة الأمن
يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من...
لجنة ثلاثية لمعالجة الملاحظات المرورية
كشف رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي لأمانة الأحساء عضو المجلس البلدي، المهندس عبدالهادي الغافلي، عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية،...
تغيير لون سيارات نقل الموتى
تفاعل المجلس البلدي لمدينة الرياض مع مقترح مواطن بتغيير لون سيارات نقل الموتى، تمييزًا لها عن سيارات أمانة المنطقة حفاظًا على...
الاعتمادات تعمق مطبات الدواسر
تعاني محافظة وادي الدواسر من ضعف الخدمات البلدية أبرزها سوء الطرق والسفلتة مع انتشار المطبات الصناعية المبالغ بها.وأكد مدير مكتب...
العشوائية ترفع أعداد الحيوانات الضالة إلى مليونين
أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن...
المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة
حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب...
4 برامج للسلامة في الحج والعمرة
نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة...
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