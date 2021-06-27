5.6 ملايين مخالف ومتسلل في قبضة الأمن

يمتهنون تصنيع الخمور، وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، فضلا عن قطع الأشجار والاحتطاب والتفحيم، فالمخالفون والمجهولون يتخذون من أودية وجبال المناطق الحدودية ملاذا ومأوى، ورغم الجهود الأمنية التي تبذلها شرط المحافظات والمراكز والحملات الأمنية في القبض على أعداد كبيرة منهم، إلا أن البعض سرعان ما يختفون ويختبئون في الجبال ليعودوا مرة أخرى ويمارسوا نشاطهم الإجرامي.

ويشمل التسلل عبر الحدود قضيتين أساسيتين هما عملية الإتجار بالبشر بطريقة قسرية وممنهجة، فضلا عن التسلل الفردي الذي يمارسه الفرد ذاتيًا.

إقامة وأمن حدود

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من الأربعاء 26/02/1439 الموافق 15/11/2017 حتى نهاية يوم الأربعاء 06/11/1442 الموافق 16/06/2021، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط 5615884 مخالفًا، منهم 4304206 مخالفين لنظام الإقامة، و802125 مخالفًا لنظام العمل، و509553 مخالفًا لنظام أمن الحدود. وتم القبض على 35.735 مخالفا خلال الأيام الثمانية الماضية.

كما بلغ إجمالي محاولي التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 116908 أشخاص، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، وإلى خارج المملكة 9508.

الاعتداء على المنازل

وفي منطقة عسير تعاني المحافظات التهامية من انتشار المخالفين والمجهولين في الأودية والجبال خاصة في مراكز عبس وختبة وخاط وثربان وقرى صيوي ودلوه التابعة لمحافظة المجاردة وفي مرمى النفايات التابع لبلدية المجاردة وفي الجبال المحاذية لطريق ثربان العين الحارة إذ يتواجد هؤلاء المجهولون ويتخذون من الجبال وبطون الأودية سكنا لهم ومواقع لتصنيع الخمور وتوزيعها وبيع الحبوب المخدرة وترويجها، وقطع الأشجار ثم حرقها ودفنها والحصول على الفحم، إضافة للاعتداء على المنازل التي لا يوجد بها سكان فيكسرون أقفالها وينهبون محتوياتها.

وتتعرض قمم جبل شيبان في قرية آل عبيد بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة للاحتطاب الجائر من قبل مخالفي نظام الإقامة، إذ يقطعون أشجار القرض وينقلونها ليلاً بغرض بيعها كحطب أو فحم، الأمر الذي أثار استياء أهالي المركز نظرًا لما لحق بالبيئة من تدمير، فضلا عن تسببها في اندلاع حرائق الغابات.

جريمة كبرى

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

جرائم وأضرار للمخالفين

التسبب في إشعال الحرائق بالغابات، إذ تم القبض على 3 من المخالفين تسببوا في حريق تنومة العام الماضي

الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر

أعمال تخريبية للمنشآت الحيوية والحساسة

تزويد جهات معادية بمعلومات عن مواقع أمنية

تحويل الأموال بطرق غير مشروعة

مخالفة أنظمة التستر التجاري

تهديد أمن ومصالح المجتمع

تهريب وترويج المخدرات

تهريب الأسلحة

سرقات المنازل والمنشآت

صنع وترويج الخمور والحبوب المخدرة

أعمال محظورة كالسحر والشعوذة

انتشار الأوبئة والأمراض

مخالفون يخضعون لتنفيذ الأنظمة

68431

60840 رجلاً

7591 امرأة

715216 تم إيقاع العقوبات الفورية بحقهم

913306 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية

1050132 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم

1559919 تم ترحيلهم