لجنة ثلاثية لمعالجة الملاحظات المرورية

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أوضح «الغافلي» أن اللجنة ناقشت مع مدير مرور الأحساء، العميد صالح القاسم، ومدير إدارة الدراسات في أمانة الأحساء، المهندس أحمد المحمد، نحو 9 ملاحظات مرورية، وجرى رفع تقرير فني وتوصيات بشأنها لاجتماع المجلس البلدي المقبل، تمهيدا لإقرارها، ورفعها لأمانة الأحساء من أجل معالجة تلك الملاحظات، وأبرزها إشارة كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله، ودوار البانوش، وتقاطع طريق الظهران مع شارع القدس، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، كذلك تضمنت الملاحظات وضع إشارة مرورية نهاية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع حسان بن ثابت، ومعالجة تقاطع كوبري الصالحية، وتطوير تقاطع سلطانة، ونفق طريق الظهران، وتقاطع شارع الأمير بدر بن عبدالعزيز في حي الشهابية جنوب الهفوف.
وقوف ميداني
وقف أعضاء اللجنة الفنية: عبدالله النشوان، وعبدالجليل النصير، والمهندس عبدالرحمن الذكر الله، وشاكر العليو، وغازي القصيبي، وفهد الملحم، والحميدي العنزي، ميدانيا على مواقع تلك الملاحظات المرورية، لوضع الحلول المناسبة لحركة السير فيها.
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