اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة نجران.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

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