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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه نجران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة نجران.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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