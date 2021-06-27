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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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