شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27
شارك الخبر
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط.
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.
شارك الخبر