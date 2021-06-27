، بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 .
ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي اليوم الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بطولة كأس أمم أوروبا
بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-27
انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 .
ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي اليوم الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:07 AM
في انتظار الفائز من مواجهة البرتغال وبلجيكا
انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 .
ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي اليوم الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية الإسبانية.
، بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بثنائية الوقت الإضافي .. إيطاليا تقصي النمسا وتتأهل لربع نهائي يورو2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.