شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. شاب يهدد فتاة بالضرب والأخيرة: "أبيك تجرب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دخلت فتاة في مشادة كلامية مع عدد من الشبان، في إحدى مناطق المملكة، فيما قام أحدهم بتوثيق ما حدث.

ووثق مقطع الفيديو، ظهور الفتاة منفعلة على الشباب الذين قاموا بمضايقتها، لأسباب مجهولة.

وهدد أحدهم الفتاة بضربها لترد عليه بقولها: "جرب أنا أبيك الحين تجرب"، فيما قام موثق المقطع بمحاولة تدارك الأمر قائلا: "عيب ما يجوز".

وأظهر المقطع تدخل فتاة أخرى لتسحب الفتاة التي تعرضت للمضايقة من أمام الشبان وغادرا المكان.