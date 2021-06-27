شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. أقدم ميكانيكي في حائل: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

لا زال "العم كويس الشمري" يعمل ميكانيكي سيارات في حائل، رغم تجاوزه الثمانين من عمره، فهو لا زال من أمهر الميكانيكيين في مهنته.

ويمارس الشمري مهنته منذ أكثر من ستة عقود، فهو أقدم ميكانيكي سيارات سعودي في مدينة حائل.

وأوضح الشمري، أنه منذ صغره تعلم الميكانيكا بنفسه، معتبرها هبة من الله قبل أي شيء، مشيرا إلى أن شركات كبرى طلبته من ضمنها شركة "أرامكو".

وقال الشمري: "أي سيارة على وجه الأرض تجيني أصلحها أحسن من الوكالة، خاصة الجموس والهافات القديمة".

واستطاع الشمري أن يعيد الحياة إلى الكثير من السيارات القديمة، بخبرته ومهارته وآخرها سيارة يقودها بنفسه وعمرها أكثر من 50 عاما.