شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تبدأ استقبال طلبالت التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ بدءً من غدًا الأحد.

وأوضحت الأمانة أن التصريح الإلكتروني للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى 1442 هـ يبدأ في استقبال طلبات التصاريح من 17 ذو القعدة وينتهي في 30 ذو القعدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة.

كما تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى للوصول إلى موقع الخدمة من خلال الباركود.