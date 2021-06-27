«تعليم الرياض» تشارك برسائل توعوية في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وقال مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي إن مشاركة الإدارة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، للوصول إلى مجتمع خالٍ من المخدرات.

وأضاف أن الإدارة ستقوم من خلال منصاتها ومكاتب التعليم بتقديم عدة رسائل توعوية لأفراد المجتمع إسهاما منها مع الجهات ذات الاختصاص في الحفاظ على أبناء الوطن من خطر هذه الآفة.