مصادر «عاجل»: الإطاحة بمواطن هشّم زجاج سيارة فارهة لمعتمر بمكة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، خلال ساعتين من ضبط مواطن، هشم زجاج سيارة فارهة من نوع جاكوار لأحد المواطنين الذين كانوا يؤدون العمرة.

وكشفت مصادر «عاجل»، أن مواطنًا يبلغ من العمر 42 عامًا، هشم زجاج سيارة لمواطن من المنطقة الشرقية كان أوقف سيارته بأحد الشوارع العامة في حي أجياد بمكة المكرمة، وتوجه إلى الحرم لتأدية العمرة عن والدته المتوفاة.

وقالت المصادر إن الدوريات الأمنية لاحظت بأن هناك سيارة مهشم جميع زجاجها بشكل عبثي، مما توجب التواصل مع صاحبها، والذي ذهل مما شاهده، مشيرة إلى أن الأخير صور السيارة وهو في حالة غبن، ونشر المقطع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأوضحت أن رجال الأمن، وبمتابعة من القيادات الأمنية تمكنوا من ضبط الجاني بحي الهجرة، مشيرة إلى أنه اعترف بما نسب إليه، وسلم إلى مركز شرطة أجيادللتحقيق معه ورفع البصمات قبل إحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

من جانبه، تقدم المواطن صاحب السيارة بالشكر لرجال الأمن بالعاصمة المقدسة على سرعة القبض على الجاني.