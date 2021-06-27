محمد الفلاح - الرابعة خلال ساعات.. التحالف يعترض مسيرة حوثية باتجاه السعودية

الأحد 27 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الأحد، اعتراض وتدمير رابع طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.



وأوضح التحالف العربي، في بيان، أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف العربي بقيادة السعودية، أن يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

وكان التحالف أعلن قبل ساعات تدمير 3 مسيرات حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط.

وفجر الجمعة، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.