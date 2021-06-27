ولفت التحالف إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثيه تعمد استهداف المدنيين والاعيان المدنية. مؤكدا بأن التحالف سيتخد الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك .

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا تجاه خميس مشيط.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام