"التحالف" العربي يدمر مسيرتين حوثيتين تجاه السعودية

محمد الفلاح - السبت 26 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.



وأوضح التحالف العربي ، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وفجر أمس الجمعة أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.