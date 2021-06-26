محمد بن مسعود - الدمام - قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران. وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية. وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك". وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 11:49 PM "قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران "قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران. وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية. وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك". وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية. الكلمات المفتاحية ، "قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.