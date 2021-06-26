، بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء ،

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استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.
وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.
وقال "العبدلي" لـ"الخليج 365" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.
وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.
بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاءعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2021-06-26
استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.
وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.
وقال "العبدلي" لـ"الخليج 365" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.
وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:29 PM
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
11:39 PM
بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول
استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.
وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.
وقال "العبدلي" لـ"الخليج 365" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.
وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.
، بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء ،
المصدر : الخليج 365
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