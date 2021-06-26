محمد بن مسعود - الدمام - أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-26 قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك. 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:22 PM اخر تعديل 26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 11:43 PM أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك أكد: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية. وأكدت قوات التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك. ، التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تدمير طائرتَيْن مسيَّرتَيْن أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.