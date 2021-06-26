شكرا لمتابعة خبر عن مواطنوان يستذكرون تصريح ولي العهد واهتمامه بذوي الدخل المحدود بعد شعورهم بإحباط من تصريحات الوهيبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

استذكر المواطنون رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه مع الإعلامي "عبدالله المديفر" في رمضان الماضي، وحديثه عن حرصه على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وقال سمو ولي العهد في لقائه: "أبغى أكيد زيادة دخل المواطن اللي دخله عالي بس مو هو الهدف الرئيسي يعني أكيد أتمنى يزيد اللي دخلة 30 ألف و40 ألف 50 ألف.. وإن شاء الله يكون وضعه جيد".

وتابع: "لكن مشكلتي المواطن اللي دخله 5 آلاف و7 آلاف ريال هذا اللي أبغى أركز عليه اللي هو يشكل 50% من الوظائف".

وعقد المواطنون مقارنة بين ما ذكره سمو ولي العهد واهتمامه بذوي الدخل المحدود وما صرح به نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، خلال لقائه بقناة"السعودية".

ونشرت صحيفة "صدى" آنذاك خبرًا يفيد بتصريح "الوهيبي" أن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات وأن البعض يتقاعدون بعمر 48 عاًما، ويستمرون في صرف المعاش لأعمار تصل إلى 70 عاما، مما يؤدي لاستنزاف أموال الصندوق.

وأضاف أيضًا أن نسبة الـ 9 التي يدفعها العامل أو حتى عوائدها الاستثمارية لا تكفي لدفع المعاشات، نظرًا لأسباب ديموغرافية وهي طول عمر المواطن، بجانب اتجاه البعض للتقاعد المبكر، حيث أصبح متوسط سن التقاعد 48 عاما.

ورصدت "صدى" ردود الأفعال على تصريحات "الوهيبي" والتي جاءت هجومية وساخرة حيث قال عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة السابق: "معقولة عندنا موظفين في الحكومة رواتبهم فلكية وتتجاوز الـ 200 ألف، أفا وانا كل شهر اتهاوش مع أم العيال على 7500 علشان نوفر منهم".

كما تصدر "الوهيبي" التريند أيضًا تصدراً على موقع "تويتر" بالعديد من التغريدات، ما بين مؤيد ومعارض لحديثه، وسط مطالبات بتوضيح أكثر لتصريحه الذي أثار موجة من الاستنكار.