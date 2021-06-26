شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " : تعاطي " الشبو " يؤدي إلى الإنتحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن أضرار تعاطي الشبو "ميث أمفيتامين"، والذي يعتبر من أخطر الأمفيتامينات حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة.

وتشمل أضرار تعاطيها "فقدان الوزن، زيادة ضغط الدم المؤدي للسكتة الدماغية، زيادة معدل، ضربات القلب، اللامبالاة، وتدمير الأسنان".

وتتضمن أضرارها أيضًا "كثرة الحديث ارتفاع درجة الحرارة مع التصرف بعنف والقى وجنون الارتياب".