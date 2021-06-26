«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الأحد، بسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة.

كما توقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة طقس الأحد، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر بنشاط في الرياح، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر تصل إلى مترين في الجزء الأوسط.

أما عن الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12 – 35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.