«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا لـ17 مليونًا و146 ألفًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 17 مليونًا و146 ألفًا و270 جرعة لقاح.

وأكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات فيروس كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح, مبينةً أن اللقاحات آمنة وفعّالة بشكل كبير.

ونصحت وزارة الصحة، الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

و‏أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1301) حالة مؤكدة، وتعافي (1376) حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة (11239) حالة منها (1450) حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (482003) حالات، وحالات التعافي (463004) حالات, وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (17) حالة ليصل الإجمالي إلى (7760) حالة.