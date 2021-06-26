«الرقابة على الالتزام البيئي»: استثناء 8 أنشطة من لائحة الضوضاء

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، السبت، استثناء 8 أنشطة من لائحة الضوضاء، بينها الأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار.

وأوضخ مركز الرقابة على الالتزام البيئي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد، والأنشطة العسكرية، وصافرات الإنذار, والمطارات والسكك الحديدية، والأنشطة التشغيلية في الموانى، والاحتفالات الوطنية.

وأشار إلى أنه بحسب المادة الثانية من لائحة الضوضاء، فإن أحكامها تسري على جميع الأشخاص في المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية, والحساسة بيئياً، وجوانب الطرق ومواقع البناء.

وحث المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الجميع على التواصل معه لإبداء جميع ما يراه من اقتراحات تساهم في تحسين جودة العمل البيئي في المملكة، لما في ذلك من نفع على الأجيال الحالية و القادمة.