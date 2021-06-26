«مكافحة المخدرات»: نملك التقنيات اللازمة لكشف محاولات التهريب للمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن مكافحة المخدرات تملك الإمكانيات والتقنيات اللازمة لكشف محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال النجيدي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» إن وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك منسوبي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لديهم الأمكانات القوية والتقنيات الحديثة في كشف أساليب الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، بالإضافة إلى وجود تنسيق عال وبناء مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة في تبادل المعلومات حول تلك الشبكات التي تقوم بتهريب المواد المخدرة.

وحول الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت اليوم عبر ميناء جدة الأسلامي قادمة من ميناء بيروت وهل خرجت دون رقابة حكومية وخاصة بعد واقعة «مخدرات الرمان»، كشف النجيدي أن هذه الشحنة المضبوطة مهربة داخل ألواح حديدية قادمة من لبنان، وأن القضية تخضع الآن للتحقيقات.