الرائد النجيدي: تهريب المخدرات من لبنان للمملكة استهداف واضح وصريح

الرياض - محمد عبدالله - قال الرائد محمد النجيدي متحدث مديرية مكافحة المخدرات، إن تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة يعد استهدافًا واضحًا وصريحًا.

وتعهد متحدث مكافحة المخدرات، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، بالاستمرار في التصدي والحرب على المخدرات لحفظ الوطن ومقدراته، مشيرًا إلى أن العقوبات هي من اختصاصات وزارة العدل وهي عقوبات قائمة ومميزة.

وطالب الرائد النجيدي المواطنين والمقيمين بعدم التردد عن الإبلاغ عن أي معلومة حول حيازة أو ترويج أو تهريب للمخدرات، مؤكدًا أن كل البلاغات تعالج في سرية تامة وبدون أي مسؤولية على المبلغ.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في وقت سابق، السبت، القبض على مواطن بمنطقة الرياض لثبوت مشاركته في محاولة تهريب 14 مليونًا و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية -التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة- بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب الأقراص المخدرة، بميناء جدة الإسلامي، كانت مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان.

وأكد الرائد النجيدي إيقاف المواطن، واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.