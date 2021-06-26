العشوائية ترفع أعداد الحيوانات الضالة إلى مليونين

أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن الطريقة المستخدمة في قتل الكلاب والمتبعة بشكل خطأ لا تفيد في إنهاء ظاهرة انتشار الكلاب في الشوارع.

جاء ذلك في عرض قدمه للجهات المختصة لتقديم مختلف الحلول للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وأكد الطريف أن التخلص من الكلاب بطريقة عشوائية تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أعداد الكلاب والقطط خلال 8 سنوات فقط إلى ما يزيد على مليوني كائن.

شرائح إلكترونية

وأضاف المشرف العام على جمعية رحمة، أن أبرز مشاكل الحيوانات السائبة انتشار الأمراض، وبخاصة السعار إضافة إلى الهجوم على الإنسان ونبش القمامة، مبينا أن أفضل الحلول التي تم تجربتها في دول مختلفة تسمى ببرنامج TNVR PROGRAM، وأضاف أن هناك عددا من العوامل التي من شأنها العمل على إنجاح البرنامج مثل الترقيم بوضع شرائح إلكترونية لتتبع تلك الحيوانات إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية، والأهم هو عملية تعقيم الإناث الذي أوصل هولندا إلى صفر كلاب ضالة في 2019.

آلية عمل

وطرح الطريف آلية عمل من شقين الأولى، تختص بالكلاب السليمة أو المشلولة والعمياء بإمساكها وبعد علاجها يتم عرضها للتبني أو إطلاق سراحها في بيئة مناسبة، والآخر يختص بالكلاب المسعورة من خلال إمساكها، ومن ثم قتلها قتلا رحيما، ومن أهم متطلبات البرنامج إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الحيوانات في السعودية سواء كانت مملوكة أو ضالة إضافة إلى ضرورة إنشاء دور رعاية للحيوانات مع توفير سيارات لنقل الحيوانات وإمساكها بما يتوافق مع الرفق بالحيوان.

حصر المواقع

وفي ذات السياق أكدت مصادر لـ«دوت الخليج» أن أمانة منطقة الرياض تعمل حاليا على حصر كافة المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، من خلال لجنة تم تشكيلها بتوجيه مباشر من أمين المنطقة تضم اللجنة أطباء بيطريين ومختصين في مجال أمن البيئة والوقاية الصحية ومراقبين صحيين، وذلك بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان لبحث سبل التعامل الأمثل مع الحيوانات الضالة.

الأطعمة والأسمدة

واقترح المختص البيئي الولد الناجم الاستعانة بأجهزة لتحويل بقايا الأطعمة لأسمدة طبيعية وتخصيص حاويات للطعام في الأحياء السكنية للاستفادة منها بدلا من وضعها في الحدائق والطرق.

وأكد أن الاستفادة من بقايا الأطعمة في تحويلها لأسمدة أكثر جدوى من وضعها للطيور والحيوانات والذي يؤدي لجذب الكلاب والقوارض.

جذب للضالة

ورصدت «دوت الخليج» عددا من الممارسات العشوائية في الحدائق العامة والساحات والطرقات بوضع بقايا الأطعمة في علب بالحدائق والساحات لتكون غذاء للقطط والحيوانات، أو وضع بقايا الخبز والحبوب لتكون غذاء للطيور إلا أن وضعها بشكل عشوائي انعكس بشكل سلبي وأدى لتلويث الأماكن العامة ببقايا الأطعمة، إضافة لجذب القوارض والكلاب الضالة التي أصبحت تتجه للأحياء وللحدائق العامة بحثا عن بقايا الأطعمة.

ما هو برنامج TNVR PROGRAM؟

الإمساك

التعقيم (ويعني إخصاء الذكر أو إزالة الرحم للأنثى)

التطعيم (للقضاء على أي فيروسات أو أمراض أخرى)

الإطلاق (في بيئة مناسبة لها أو بالإمكان عرضها للتبني)

نسبة الهدر ببعض الأغذية

البرتقال 28%

الدواجن 29%

دقيق الخبز 30%

البصل 26%

التمور 21.5%

المانجو 26%

لحم الغنم 15%