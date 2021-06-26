المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة

حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب والمعلميــن والجــداول الدراســية وتهيئــة الشعب والفصــول الدراســية، وحـث المعلميـن علـى التخطيـط، لبنـاء الـدروس الرقميـة وتهيئتهـا علـى الجـداول الدراسـية، بالاسـتفادة مـن مصـادر المحتـوى الرقمـي المتوفـر علـى المنصـات (بوابـة التعليـم الوطنيـة عيـن، قنـوات عيـن يوتيـوب)، والتواصــل مــع أوليــاء الأمــور وتهيئتهــم بنطــاق المدرســة ونمــوذج التشــغيل المطبــق فيهــا وآليــة التعلــم الإلكتر ونــي. 20 دورا لقائد المدرسة 01 توفير جهاز حاسب آلي/ جهاز ذكي لمتابعة المهام الإلكترونية، وكذلك وجود شبكة اتصالات جيدة. 02 التدرب على برامج القائد على منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي. 03 الاطلاع علـى لائحـة السـلوك الرقمـي، وسياسـة اسـتخدام المنصـة، وحـث المعلميـن والطـلاب علـى الاطـلاع عليها. 04 التأكـد مـن الحسـاب الخـاص بـه وبالمعلميـن والطـلاب والتأكـد مـن تسـجيلهم وإمكانيـة الدخـول علـى منصـة مدرسـتي 05 الاطلاع على دليل المؤشرات التشغيلية لآلية قياس إنجاز مهام قائد المدرسة ومنسوبيها. 06 التعرف على طرق التواصل مع الدعم الفني للتواصل معهم في حال وجود معوقات للعمل. 07 التحقــق مــن بيانــات الطـلاب والمعلميــن والجــداول الدراســية وتهيئــة الشعب والفصــول الدراســية 08 إعــداد الجــدول المدرســي مــن خلال تحديــد (وقــت بدايــة اليــوم الدراســي، والحــد الأقصــى للحصــص فــي اليـوم، ومـدة الحصـة، ومـدة الراحـة، ومـدة حصـة النشـاط، والفـرق بيـن الحصـص، وأيـام الإجـازات) (فـي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيــا). 09 إضافـة الفصـول المدرسـية مـن خيـار إعـداد الجـدول والفصـول المدرسـية - الفصـول المدرسـية (فـي حـال عـدم ظهورهـا تلقائياً). 10- تحديــد البيانــات التعليميــة - اســم الفصــل المدرســي - الوصــف - عــدد مقاعــد الطـلاب (فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيــا). 11- التأكـد مـن تطابـق بيانـات الطـلاب والمعلميـن مـع نظـام نـور (الطلاب علـى نفـس المرحلـة التعليميـة، المعلميــن علــى نفــس المقــررات) 12- إضافــة المعلميــن علــى الفصــول المدرســية مــن خلال إدارة المعلميــن لــكل فصــل دراســي وتحديــد المقررات التي يدرسونها في كل فصل 13- بنـاء وإدارة الجـدول الدراسـي للفصـول الدراسـية مـن خلال الجـدول الدراسـي لـكل فصـل دراسـي 14- العمل على التحديث الدوري للبيانات السابقة 15- حـث المعلميـن علـى التخطيـط لبنـاء الـدروس الرقميـة وتهيئتهـا علـى الجـداول الدراسـية، بالاسـتفادة مـن مصـادر المحتـوى الرقمـي المتوفـر علـى المنصـات 16-تنظيــم لقــاءات افتراضيــة/ حضوريــة مــع منســوبي المدرســة، وأوليــاء الأمــور 17-الرفع بالتحديات والمشكلات للجهات المعنية في حال وجودها 18-الاطلاع على أدلة الاستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها المتاحة 19-الرفـع لإدارة التعليـم بوضـع الطلاب ذوي الإعاقة غير القادرين على توفير أدوات التعليم عن بعد 20- إنشاء فصول افتراضية فردية للطلاب ذوي الإعاقة ومواءمتها مع الجدول الدراسي.



كانت هذه تفاصيل خبر المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.