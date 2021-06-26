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4 برامج للسلامة في الحج والعمرة

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نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة المهنية، وتحليل المخاطر، والوقاية من المخاطر وسبل التحكم بها، والتعامل مع أبرز المخاطر المحتملة في بيئة الحج والعمرة.

وأوضح عميد المعهد بجامعة أم القرى الدكتور تركي العمرو لـ «دوت الخليج» أن البرنامج التدريبي تطرق إلى رفع مستوى الوعي في مجال السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مستوى الجودة والأخلاقيات وإدارة الأزمات والكوارث وتخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة هي جميع العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن مع الأولويـة للعاملين في قطاعات السلامة والصحة.

من أهداف البرنامج

1. التعرف على خطط وإجراءات الطوارئ وخطط الإخلاء

2.التعريف بمفاهيم الوقاية وأساسيات السلامة والصحة المهنية

3. التعرف على المخاطر وكيفية الوقاية منها


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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