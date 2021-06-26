276 ألفا بالتعلم الإلكتروني

وأوضح التقرير أن عدد إحصائيات المستخدمين بلغ نحو 9449 ألف طالب وطالبة، و313 أكاديمياً، ووصل عدد المقررات 836 مقرراً دراسياً. كما بلغ عدد لوحات النقاش 2688 ألف لوحة، ونحو 28 ألف تقييم، وتجاوز عدد الملفات المستعرضة 7 ملايين ملف، و22348 ألف جلسة افتراضية بواقع 17811 ألف ساعة، كما بلغ عدد الحاضرين في جميع الجلسات نحو 210 آلاف.
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