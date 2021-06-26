التحالف يعترض مسيرة حوثية أطلقت تجاه نجران

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة نجران. وأضاف أن كافة المحاولات العدائية للمليشيا تم اعتراضها وتدميرها. وأكد استمرار تعمد محاولات المليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



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