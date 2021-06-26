تفصح شركة كِدانة للتنمية والتطوير، ذراع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، اليوم، في اللقاء التعريفي الأول لها بمقرها بمشعر منى عن أبرز أهدافها ورؤيتها وأدوارها لحج هذا العام.

كفاءة التشغيل

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة لاستدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.

ترتيبات واستعدادات

وتعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها، برأس مال مليار ريال.

ورصدت «دوت الخليج» كافة الترتيبات والاستعدادات القائمة التي تنفذها شركات حجاج الداخل، ومختلف الجهات بالمشاعر المقدسة، استعدادا لموسم حج هذا العام، والذي تم تحديد أعداده بـ60 ألف حاج من مختلف المواطنين والمقيمين، وقاية من تداعيات جائحة كورونا.