كفاءة التشغيل
وتتمثل رؤية الشركة في الريادة لاستدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه، وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها، ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركز حضري مستدام ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ البنية التحتية والأماكن العامة، وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.
ترتيبات واستعدادات
وتعد كدانة أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها، برأس مال مليار ريال.
ورصدت «دوت الخليج» كافة الترتيبات والاستعدادات القائمة التي تنفذها شركات حجاج الداخل، ومختلف الجهات بالمشاعر المقدسة، استعدادا لموسم حج هذا العام، والذي تم تحديد أعداده بـ60 ألف حاج من مختلف المواطنين والمقيمين، وقاية من تداعيات جائحة كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.