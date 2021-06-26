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الاعتمادات تعمق مطبات الدواسر
تعاني محافظة وادي الدواسر من ضعف الخدمات البلدية أبرزها سوء الطرق والسفلتة مع انتشار المطبات الصناعية المبالغ بها.وأكد مدير مكتب...
العشوائية ترفع أعداد الحيوانات الضالة إلى مليونين
أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن...
المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة
حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب...
4 برامج للسلامة في الحج والعمرة
نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة...
تطوير قدرات منسوبي الأمن العام لمكافحة غسل الأموال
تعتزم المديرية العامة للأمن العام التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ دورات تدريبية لأعمال التحليل المالي والتتبع المالي الخاص بمكافحة...
رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر
تفصح شركة كِدانة للتنمية والتطوير، ذراع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة...
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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