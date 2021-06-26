تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية

الاعتمادات تعمق مطبات الدواسر تعاني محافظة وادي الدواسر من ضعف الخدمات البلدية أبرزها سوء الطرق والسفلتة مع انتشار المطبات الصناعية المبالغ بها.وأكد مدير مكتب... وادي الدواسر: دوت الخليج وادي الدواسر: دوت الخليج 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

العشوائية ترفع أعداد الحيوانات الضالة إلى مليونين أوضح المشرف العام على جمعية رحمة للرفق بالحيوان بدر الطريف أن وجود كلب ضال بالشوارع لا يعني بالضرورة أن يكون مسعورا أو عقورا، وأن... الرياض فيصل درويش والدمام: العنود المهنا الرياض فيصل درويش والدمام: العنود المهنا 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

المحتوى والتعلم الإلكتروني يتصدران مهام مدير المدرسة حددت وزارة التعليم من خلال الدليل الإرشادي لقائد المدرسة، 20 دورا قبل بداية العام الدراسي، من بينها التحقــق مــن بيانــات الطـلاب... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

4 برامج للسلامة في الحج والعمرة نفذ معهد أبحاث الحج والعمرة 4 دورات للبرنامج التدريبي عن السـلامـة في أعمـال الحج والعمـرة واشتملت على مقدمة في السلامة والصحة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

تطوير قدرات منسوبي الأمن العام لمكافحة غسل الأموال تعتزم المديرية العامة للأمن العام التعاقد مع بيت خبرة، لتنفيذ دورات تدريبية لأعمال التحليل المالي والتتبع المالي الخاص بمكافحة... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر تفصح شركة كِدانة للتنمية والتطوير، ذراع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 16 ذو القعدة 1442 هـ 16 ذو القعدة 1442 هـ

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