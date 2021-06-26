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إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة

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أكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة وزوارها، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم يتم تسجيل أي إصابة جراء ذلك.

وأوضحت الإمارة في بيان، أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، وبمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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