إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة

وأوضحت الإمارة في بيان، أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، وبمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
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