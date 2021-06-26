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أمانة الرياض: استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي يبدأ غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

أمانة الرياض: استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي يبدأ غدًا

بهدف تقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت أمانة منطقة الرياض موعد استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أنه ابتداءً من يوم غد الأحد 17 ذي القعدة، نبدأ باستقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ، وينتهي يوم 30 ذي القعدة”.

وبينت أن الهدف من التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي ما يلي:

– توفير خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي.

– تقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح في المدينة.

– تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للسكان خلال موسم عيد الأضحى.

أمانة الرياض: استقبال طلبات التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي يبدأ غدًا - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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