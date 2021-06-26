شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26
اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية
اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.
استهداف المدنيين:
وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
اتخاذ الإجراءات العملياتية:
وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
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