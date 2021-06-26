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اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية

اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

استهداف المدنيين:

وندد التحالف باستمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

اتخاذ الإجراءات العملياتية:

وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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