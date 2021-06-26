وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.