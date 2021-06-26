الصحة تحذر: الشبو يسبب الإدمان والانتحار والوفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت وزارة الصحة، اليوم السبت، من خطورة وأضرار تعاطي مادة الشبو، حيث تسبب الإدمان، وقد تؤدي للوفاة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشبو يعتبر من أخطر الأمفيتامينات؛ حيث يؤدي بمتعاطيه إلى الانتحار، والجرعة الزائدة منه تؤدي للوفاة ومن أضراره ما يلي:

أضرار الشبو:

– فقدان الوزن

– زيادة معدل ضربات القلب

– تدمير الأسنان

– التصرف بعنف

– زيادة ضغط الدم المؤدي للسكتة الدماغية

– اللامبالاة

– كثرة الحديث وارتفاع درجة الحرارة

– القلق

– جنون الارتياب



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