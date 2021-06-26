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تصوير جوي - ماجد العامري العطوي: وثَّقت لقطات جوية روعة وجَمال شواطئ محافظة حقل بمنطقة تبوك؛ إذ أظهرت اللقطات المياه الشفافة الفيروزية، والشواطئ الساحرة النابضة بالحياة البحرية، والشِّعاب المرجانية الملونة، كما سلطت الضوء على الشواطئ الرملية البيضاء المحاطة بالجبال.
الجدير بالذكر أن حقل تحتضن عددًا من المتنزهات، مثل حديقة النخيل التي توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة بها، وتنتشر فيها الكثير من أشجار النخيل، وأماكن للجلوس. كما تحتضن متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري بإطلالته الساحرة؛ إذ يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر.
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:00 PM
شواطئ نابضة بالحياة البحرية وشِعاب مرجانية ملونةشاهد .. لقطات جوية توثق سِحْر وجَمال شاطئ "حقل" ومياهه الفيروزية
تصوير جوي - ماجد العامري العطوي: وثَّقت لقطات جوية روعة وجَمال شواطئ محافظة حقل بمنطقة تبوك؛ إذ أظهرت اللقطات المياه الشفافة الفيروزية، والشواطئ الساحرة النابضة بالحياة البحرية، والشِّعاب المرجانية الملونة، كما سلطت الضوء على الشواطئ الرملية البيضاء المحاطة بالجبال.
الجدير بالذكر أن حقل تحتضن عددًا من المتنزهات، مثل حديقة النخيل التي توفر إطلالات رائعة على خليج العقبة والمناطق المحيطة بها، وتنتشر فيها الكثير من أشجار النخيل، وأماكن للجلوس. كما تحتضن متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري بإطلالته الساحرة؛ إذ يضم الكثير من القنوات المائية والمسطحات الخضراء وممرات المشاة والجلسات العائلية على البحر.
، شاهد .. لقطات جوية توثق سِحْر وجَمال شاطئ "حقل" ومياهه الفيروزية ،
المصدر : الخليج 365
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